Еще два кандидата решили побороться за пост мэра Красноярска

В Красноярске в понедельник, 22 августа, еще два человека решили принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города. Претенденты подали свои заявления в Горсовет.

Как пишут Gornovosti, первым кандидатом является Александр Шестаков. Он занимает должность председателя совета мотоклубов Красноярска, а также является одним из участников общественного совета при ГУ МВД по региону.

Второй кандидат – Алексей Аксютенко, который в прошлом работал в качестве замглавы управления архитектуры мэрии Красноярска. Также он являлся помощником мэра Ярославля и заммэра Солнечногорска.

Фото: © Никита Алексеев