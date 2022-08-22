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Пик волны COVID-19 в Красноярском крае ожидается во второй половине сентября

Главная Общество
Красноярск
17:12 22 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, система, здравоохранение, губернатор
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Медики продолжают фиксировать среди жителей Красноярска увеличение числа инфицированных COVID-19. Эпидемиологическая обстановка стала предметом сегодняшнего обсуждения оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции. Отметим, что главой оперштаба является глава Красноярского края Александр Усс. 

По словам зампредседателя краевого Правительства Алексея Подкорытова, количество заболевших в регионе растет с каждым днем. Несмотря на это большинство жителей края переносят заболевание в легкой или средней степени тяжести. Согласно исследования, которые проводят сотрудники Управления Роспотребнадзора, в Красноярском крае преобладает «Омикрон». 

Следует сказать, что тяжелых случаев заболевания стало меньше, однако при наличии хронических болезней коронавирус способен вызывать серьезные осложнения. В этой связи врачи призывают людей ревакцинироваться. Стать участником прививочной кампании можно, обратившись в прививочный кабинет в поликлинике или в мобильный пункт вакцинации. 

Как отметил губернатор Александр Усс, медучреждения Красноярского края находятся в высокой степени готовности к новой волне. Медики считают, что регион еще не достиг пика, поэтому его ожидают во второй половине сентября. На данный момент власти региона готовятся к любому из сценариев развития ситуации, связанной с уровнем заболеваемости COVID-19. 

Фото: © krskstate.ru

 

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