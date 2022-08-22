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25-метровый Флаг России подняли над красноярскими столбами

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Красноярск
16:30 22 Августа 2022
общество, красноярск, флаг, день
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В День Российского флага красноярские молодогвардейцы совместно с молодежными объединениями города и края провели флешмоб в честь государственного праздника. Молодые люди пронесли многометровый триколор по самой большой лестнице России, ведущей на Торгашинский хребет. Пройдя 1683 ступеней, общей протяженностью 1200 метров, участники акции растянули 25-метровое полотно на вершине.

25-метровый Флаг России подняли над красноярскими столбами

«В честь государственного праздника мы решили провести такую акцию, и пронесли российский флаг по знаковым достопримечательностям, известным многим не только в регионе, но и за пределами края. Плохая погода нам совсем не помешала, вместе мы зарядились хорошим настроением. Молодежь – эта та часть населения, которая двигает страну вперед. Сегодня этой акцией мы хотели показать, что мы готовы идти вперед, развивать нашу страну», - рассказал руководитель Красноярского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Денис Перик.

Напомним, 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Указом Президента РФ от 20 августа 1994 года 22 августа стало государственным праздником - Днем Государственного флага Российской Федерации.

По материалам «Единой России»

Фото: © «Единая Россия»

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