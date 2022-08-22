22 августа
Красноярск
погода +9 °C
59.13
 
€ 59.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Расписание пригородных поездов КрасЖД восточного направления изменится до 2 сентября

Главная Общество
Красноярск
16:23 22 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, ржд, поезд
версия для печати Ico_print

В связи с ремонтными работами на участке Красноярской железной дороги Красноярск-Восточный – Сорокино изменится график курсирования пригородных поездов восточного направления.

Так, 23, 26, 30 августа и 2 сентября (по вторникам и пятницам):

Утренний электропоезд Красноярск – Иланская будет отправляться со станции Красноярск на час позже – в 10:46 (вместо 9:46), и прибывать на станцию Иланская в 15:29 (вместо 14:29).

Расписание дневного маршрута из Иланского также сдвинется на более позднее время. Со станции Иланской электропоезд будет отправляться позже на 1 час 52 минуты: в 16:49 (вместо 14:57). Прибытие в Красноярск в 21:43 (вместо 19:51).

26 августа и 2 сентября вечерний электропоезд Красноярск – Иланская будет выходить в рейс на 21 минуту позже. Отправление из Красноярска в 18:47 (вместо 18:26), прибытие в Иланский в 23:44 (вместо 23:23).

Кроме того, по вторникам и пятницам (до 2 сентября включительно) ряд электропоездов из Красноярска до станций Уяр, Камарчага, Бугач, Зыково, и в обратном направлении, также будут отправляться в поездки значительно позже – отклонение от действующего расписания не менее 18 минут.

В эти же дни изменится время отправления вечернего электропоезда Базаиха – Красноярск. Он будет выходить в рейс на 37 минут раньше. Отправление со станции Базаиха в 19:14 (вместо 19:51). Прибытие на станцию Красноярск в 19:50 (вместо 20:28). 

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

**

Уточнить график движения пригородных поездов КрасЖД можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

По материалам КрасЖД

Фото: © КрасЖД

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: У жителя Шушенского района изъяли пакет наркотиков растительного происхождения

У жителя Шушенского района изъяли пакет наркотиков растительного происхождения

22 Августа 2022 г.
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы
Новости Красноярска: За неделю пожарные Красноярского края спасли 39 человек

За неделю пожарные Красноярского края спасли 39 человек

22 Августа 2022 г.
Было ликвидировано 73 пожара
Новости Красноярска: В шахтерских городах края стартуют мероприятия, посвященные Дню шахтера

В шахтерских городах края стартуют мероприятия, посвященные Дню шахтера

22 Августа 2022 г.
В городах Красноярского края, где работают предприятия СУЭК, начались праздничные мероприятия ко Дню шахтера. Чествование ветеранов горной отрасли, передовиков, награждение победителей производственных, творческих конкурсов, спортивные соревнования – всего в течение недели в Бород...
Новости Красноярска: 23-24 августа в Красноярском крае ожидаются заморозки до -2 градусов и сильный туман

23-24 августа в Красноярском крае ожидаются заморозки до -2 градусов и сильный туман

22 Августа 2022 г.
Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными, соблюдать ПДД
Новости Красноярска: Красноярские парашютисты выиграли медали чемпионата Сибири и Дальнего Востока

Красноярские парашютисты выиграли медали чемпионата Сибири и Дальнего Востока

22 Августа 2022 г.
Красноярцы заработали золото и серебро
Новости Красноярска: Красноярские десантники-пожарные помогут тушить лесные пожары в Республике Коми

Красноярские десантники-пожарные помогут тушить лесные пожары в Республике Коми

22 Августа 2022 г.
Там сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

19 Августа 2022 г.
Его застрелили специалисты Охотнадзора
Новости Красноярска: Житель Бурятии лишился жизни из-за шутки

Житель Бурятии лишился жизни из-за шутки

19 Августа 2022 г.
Мужчину убила его девушка
Новости Красноярска: Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

21 Августа 2022 г.
Он также потребовал у них справки из больницы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru