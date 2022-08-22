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Более 40 водителей Красноярского края привлекли к ответственности за обгон в запрещенных местах

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Красноярск
20:45 22 Августа 2022
в красноярском крае, гибдд, нарушения, штрафы, водитель, автомобиль
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В Красноярском крае на минувших выходных состоялся профилактический рейд с участием экипажей скрытого патрулирования ГИБДД. В рамках акции инспекторы дежурили на аварийно-опасных участках автодороги P-255 «Сибирь» в восточном направлении.

По итогам рейда к административной ответственности привлекли свыше 40 автовладельцев, которые обгоняли в запрещенных местах. Водители проигнорировали дорожные знаки и разметки. Также дорожные полицейские зафиксировали нарушения в применении ремней безопасности, обнаружили водителей без прав. Добавим, что выявлен один факт вождения в нетрезвом виде.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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