Более 40 водителей Красноярского края привлекли к ответственности за обгон в запрещенных местах

В Красноярском крае на минувших выходных состоялся профилактический рейд с участием экипажей скрытого патрулирования ГИБДД. В рамках акции инспекторы дежурили на аварийно-опасных участках автодороги P-255 «Сибирь» в восточном направлении.

По итогам рейда к административной ответственности привлекли свыше 40 автовладельцев, которые обгоняли в запрещенных местах. Водители проигнорировали дорожные знаки и разметки. Также дорожные полицейские зафиксировали нарушения в применении ремней безопасности, обнаружили водителей без прав. Добавим, что выявлен один факт вождения в нетрезвом виде.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости