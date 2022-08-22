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Семь новых спортивных площадок построят в Красноярске к 1 октября 2022 года

Главная Общество
Красноярск
15:35 22 Августа 2022
в красноярске, администрация, благоустройство, площадка, спорт
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В 2022 году на территории Красноярска появится семь современных спортивных площадок. Шесть из них установят на месте аварийных по следующим адресам: ул. Ширинская, 15; ул. Львовская, 52; ул. Судостроительная, 177; ул. Маяковского, 13; ул. Профсоюзов, 27; ул. Петрушина, 1.

В понедельник, 22 августа, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерий Черноусов побывал на месте будущей универсальной комплексной площадки, которая появится на ул. Судостроительная, 177.

Семь новых спортивных площадок построят в Красноярске к 1 октября 2022 года

По словам Валерия Черноусова, подрядчики уже провели демонтаж аварийных ограждений и завершили асфальтобетонные работы.

«Работы стартовали по всем адресам. На спортивных площадках уложат резиновое покрытие для того, чтобы юные красноярцы летом смогли играть в подвижные игры, а также в футбол, волейбол и баскетбол. Зимой планируем заливать данные спортивные объекты, чтобы красноярцы смогли кататься на коньках. Согласно контракту, подрядные организации завершат весь комплекс работ к концу октября этого года», - отметил он.

Также руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска сообщил, что из семи спортивных площадок две (ул. Рейдовая, 43 «а» и ул. Петрушина, 1) обустраивают за счет краевых средств. Остальные пять объектов подрядные организации обустроят за счет городского бюджета.

«Помимо обустройства новых площадок мы активно ремонтируем другие спортивные объекты по текущему ремонту. Уже было отремонтировано около 15 объектов», - заявил Валерий Черноусов.

Отметим, что на ул. Рейдовая, 43 «а» уже построили новую хоккейную коробку 56x26 метров. Спортивная площадка появилась на территории Центра технических видов спорта «Сибирь». Дети, которые занимаются в физкультурно-оздоровительном клубе, уже приступили к тренировкам.

Семь новых спортивных площадок построят в Красноярске к 1 октября 2022 года

Инструктор по спорту «Центра спортивных клубов» Роман Сывороткин рассказал, что дети начали тренироваться недавно.

«На новой площадке проводятся тренировки по летнему хоккею. Здесь очень хорошее и качественное покрытие, которое позволяет отработать вместе с детьми какие-то тактические заготовки и улучшить элементы, над которыми мы не можем поработать на своей площадке. Если площадку будут заливать в зимний период, то также планируем приходить сюда и тренироваться», - поделился планами Роман Сывороткин. 

Добавим, что все сооружения будут многофункциональными спортивными площадками, на которых уложат травмобезопасное покрытие. Красноярцы смогут играть в футбол, баскетбол и фаербол. В зимний период большую часть площадок будут заливать для катания на коньках и игры в хоккей. Всю информацию можно найти на сайте centrsportclub.ru или позвонить по телефону 223-04-55.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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