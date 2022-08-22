Обманувшего красноярских дольщиков экс-главу «Реставрации» отказались экстрадировать из Италии

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник в рамках совместной пресс-конференции СК и МВД рассказал о деле экс-главы строительной компании «Реставрация». Напомним, что из-за действий Николая Коваленко красноярские дольщики были обмануты на 2 млрд рублей.

По словам Романа Тютюника, итальянские власти отказываются экстрадировать бывшего руководителя «Реставрации». Как пишет издание «КП Красноярск», именно это является причиной того, что дело не может сдвинуться с мертвой точки. Процесс экстрадиции Николая Коваленко на территорию РФ длится более 3-х лет.

Добавим, что пострадавшими оказались почти 1,3 красноярских дольщиков. Суд наложил арест на имущество экс-главы «Реставрации» на сумму около 500 млн рублей. Самому бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости