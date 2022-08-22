Напавший на двух жительниц Норильска объяснил причины своего поступка

В Красноярском крае следователи опубликовали фрагмент видео с допроса 23-летнего студента, которого подозревают в нападении на двух жительниц Норильска и попытке их изнасилования. В ходе допроса злоумышленник сообщил, что находился в сильном алкогольном опьянении. В какой-то момент он напал на первую встречную. После этого студент сразу напал и на вторую жительницу Норильска. Также подозреваемый заявил, что напал на женщин с целью изнасилования.

Отметим, что в результате нападения студента пострадали две женщины. Злоумышленник попытался их изнасиловать, однако ему помешали прохожие, которые спугнули подозреваемого.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости