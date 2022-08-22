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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 615 человек

Главная Общество
Красноярск
21:00 22 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание
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Подтверждённых диагнозов на 22 августа — 615. За всё время пандемии в регионе выявлено 377 351 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Красноярском крае растёт число заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Заражение может представлять особую опасность для не привитых, не переболевших, людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Сохраняется актуальность прохождения ревакцинации от COVID-19 с периодичностью раз в полгода.

Сохраняется рекомендация для жителей по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, особенно это важно для людей, находящихся в группе риска, в том числе имеющих хронические заболевания и пожилой возраст.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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