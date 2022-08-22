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За незаконную добычу косули житель Каратузского района заплатит 120 тыс. рублей

Главная Общество
Красноярск
20:30 22 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, браконьер
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Житель с. Каратузское обязан возместить нанесённый природе ущерб в 120 тысяч рублей за незаконную охоту, сообщают в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Мужчина недалеко от собственного дома разместил три металлических петли с тросом. Запрещённым способом он добыл самца косули сибирской. Ко всему прочему охотился он в то время, когда охота была запрещена.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Добровольно выплачивать ущерб природным ресурсам он отказался, свою вину не признал.

Красноярская природоохранная прокуратура с Минэкологии обратились в суд с иском к нарушителю об обязании возместить ущерб. Суд обязал браконьера выплатить 120 тысяч рублей.

О любых нарушениях в сфере охоты сообщайте по телефонам: 8(391) 211-97-27, 227-72-59, 8800-20-11-116.

Фото: © РИА Новости / Илья Питаелев

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