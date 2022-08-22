За неделю пожарные Красноярского края спасли 39 человек

С 15 по 21 августа сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края ликвидировали 73 пожара. Из огня спасено 39 человек.

Также сотрудники МЧС 26 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП. Спасено три человек.

Кроме этого, поисково-спасательные формирования совершили 34 выезда. Помощь оказывалась в 10 случаях. Было спасено 20 человек.

Трагических происшествий на акваториях не было. 19 августа поступило сообщение о том, что на р. Кан в районе Казачинских порогов перевернулась лодка, людей спасти успели.