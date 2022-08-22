23-24 августа в Красноярском крае ожидаются заморозки до -2 градусов и сильный туман

23-24 августа в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются заморозки до -2° С. Ночью и утром возможен сильный туман.

Автовладельцам и пешеходам следует быть внимательными, соблюдать ПДД, особенно при совершении обгонов на загородных трассах.

В Эвенкии ожидается туман. В такую погоду, а также в тёмное время суток не рекомендуется выходить на плавсредствах на водоёмы.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю напомнили о мерах пожарной безопасности, особенно при топке печей и эксплуатации электрообогревателей.

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