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Красноярские десантники-пожарные помогут тушить лесные пожары в Республике Коми

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Красноярск
17:43 22 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, лесные пожары
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Десантники-пожарные специальными бортами выдвигаются в Республику Коми помогать тушить лесные пожары. По погодным условиям в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В республику уже вылетели три лётчика-наблюдателя из Красноярского края. Сегодня им в помощь прибудут еще 100 десантников-пожарных и два летнаба, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

— В Красноярском крае чётко отработана практика маневрирования силами и средствами. Поэтому мы в сжатые сроки сформировали группировку десантников-пожарных в помощь коллегам. При этом на местах в отделениях ЛПЦ остались достаточные резервы для мониторинга лесопожарной обстановки. Также помогать координировать работы по борьбе с огнём в республике мы направляем наших опытных лётчиков-наблюдателей. Они в этом сезоне уже оказывали подобную помощь и хорошо себя зарекомендовали, — сказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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