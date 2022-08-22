В Шушенском районе пожарные вывели бабушку из охваченного огнем дома

В Красноярском крае в одном из сел Шушенского района произошел пожар в 2-квартирном жилом доме. Данный инцидент случился в темное время суток, 21 августа. Прибыв на место происшествия, огнеборцы увидели, что огонь полностью охватил веранду с чердаком. Жители одной из квартир выбрались самостоятельно. Ситуацию осложнял тот факт, что на веранде стоял газовый баллон. В этой связи было принято решение подать туда первый ствол для тушения огня.

Кроме того, пожарные узнали, что в другой квартире может находиться пенсионерка. После взлома двери специалисты увидели, что пожилая женщина крепко спит. В результате ее разбудили и вывели на улицу. Также огнеборцы вынесли газовый баллон, предотвратив его взрыв.

Фото: © Telegram-канал Службы спасения Красноярского края