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В Шушенском районе пожарные вывели бабушку из охваченного огнем дома

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Красноярск
17:30 22 Августа 2022
в красноярском крае, пожар, взрыв, мчс, пожарные, спасатели
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В Красноярском крае в одном из сел Шушенского района произошел пожар в 2-квартирном жилом доме. Данный инцидент случился в темное время суток, 21 августа. Прибыв на место происшествия, огнеборцы увидели, что огонь полностью охватил веранду с чердаком. Жители одной из квартир выбрались самостоятельно. Ситуацию осложнял тот факт, что на веранде стоял газовый баллон. В этой связи было принято решение подать туда первый ствол для тушения огня.

Кроме того, пожарные узнали, что в другой квартире может находиться пенсионерка. После взлома двери специалисты увидели, что пожилая женщина крепко спит. В результате ее разбудили и вывели на улицу. Также огнеборцы вынесли газовый баллон, предотвратив его взрыв.

Фото: © Telegram-канал Службы спасения Красноярского края

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