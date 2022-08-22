В Красноярске ищут собственников подпорных стен

Инвентаризацию подпорных стен ведут уже второй год. Это необходимо для того, чтобы установить ответственных за каждую стену.

Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, в городе сейчас расположены более 370 подпорных стен и лишь чуть больше трети из них находятся в муниципальной собственности. Они находятся на учёте, на них выполняются плановые обследования, работы по содержанию и ремонты.

Остальные подпорные стены — части придомовых и дворовых территорий, гаражных кооперативов, имеют технологическую связанность со зданиями и сооружениями, находятся на земельных участках, у которых есть собственники. Часто никто не хочет нести ответственность за эти сооружения.

За последние два сезона в Красноярске выявлены 48 подпорных стен, которых нет в реестре муниципальной собственности. Для 35 из них определены ответственные за их содержание. Также 5 обследованных сооружений расположены одновременно на нескольких земельных участках, имеющих различных собственников. По 8 сооружениям принято решение о целесообразности их принятия в муниципальную собственность.