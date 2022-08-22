В Канске руководителя лесоперерабатывающего предприятия будут судить за гибель 13-летнего ребенка

В Красноярском крае в Канске сотрудниками прокуратуры была направлено в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности проведения работ в сфере лесопереработки, которое привело к гибели несовершеннолетнего.

Отметим, что по этому делу было утверждено обвинительное заключение в отношении руководителя лесоперерабатывающего предприятия. Как считают следователи, 31 мая прошлого года вечером 13-летний подросток проник в неогороженную территорию предприятия, на которой складировали бревна и залез на штабеля бревен.

Во время спуска с конструкции, которая была размещена с нарушением укладки, штабеля начали скатываться, что стало причиной падения мальчика. Впоследствии подросток угодил под скатывающиеся бревна и погиб. Добавим, что обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости