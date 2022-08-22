Авиакомпания «Аврора» открывает дополнительные рейсы в Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и Якутск

Авиакомпания «Аврора» совместно с «Россией» открывают дополнительные рейсы в три российских города (Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и Якутск), сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.
В Улан-Удэ рейсы планируются с 29 августа по понедельникам и субботам.
С 29 августа по 29 октября:
- вылет из Красноярска в 9:05. Прилёт в Улан-Удэ в 11:55;
- вылет из Улан-Удэ в 13:45. Прилёт в Красноярск в 14:50.
С 31 октября по 31 декабря:
- вылет из Красноярска в 9:30. Прилёт в Улан-Удэ в 12:25;
- вылет из Улан-Удэ в 13:45. Прилёт в Красноярск в 14:55.
Стоимость перелёта в одну сторону — от 2 000 руб., туда-обратно — от 4 000 руб.
В Южно-Сахалинск полёты начнут выполняться с 31 августа по 28 сентября.
По вторникам:
- вылет из Красноярска в 2:30. Прилёт в Южно-Сахалинск в 11:25;
- вылет из Южно-Сахалинска в 13:20. Прилёт в Красноярск в 14:50.
По средам:
- вылет из Красноярска в 6:25. Прилёт в Южно-Сахалинск в 15:25;
- вылет из Южно-Сахалинска в 16:50. Прилёт в Красноярск в 18:15.
Стоимость перелёта в одну сторону — от 3 000 руб., туда-обратно — от 6 000 руб.
В Якутск рейсы будут выполняться с 3 сентября.
По понедельникам, вторникам и субботам:
- вылет из Красноярска в 8:55. Прилёт в Якутск в 14:30;
- вылет из Якутска в 15:30. Прилёт в Красноярск в 16:55.
Стоимость перелёта в одну сторону — от 2 500 руб., туда-обратно — от 5 000 руб.
Фото: © vk.com/kja.aero