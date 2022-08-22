Авиакомпания «Аврора» открывает дополнительные рейсы в Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и Якутск

Авиакомпания «Аврора» совместно с «Россией» открывают дополнительные рейсы в три российских города (Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и Якутск), сообщает пресс-служба красноярского аэропорта.

В Улан-Удэ рейсы планируются с 29 августа по понедельникам и субботам.

С 29 августа по 29 октября:

вылет из Красноярска в 9:05. Прилёт в Улан-Удэ в 11:55;

вылет из Улан-Удэ в 13:45. Прилёт в Красноярск в 14:50.

С 31 октября по 31 декабря:

вылет из Красноярска в 9:30. Прилёт в Улан-Удэ в 12:25;

вылет из Улан-Удэ в 13:45. Прилёт в Красноярск в 14:55.

Стоимость перелёта в одну сторону — от 2 000 руб., туда-обратно — от 4 000 руб.

В Южно-Сахалинск полёты начнут выполняться с 31 августа по 28 сентября.

По вторникам:

вылет из Красноярска в 2:30. Прилёт в Южно-Сахалинск в 11:25;

вылет из Южно-Сахалинска в 13:20. Прилёт в Красноярск в 14:50.

По средам:

вылет из Красноярска в 6:25. Прилёт в Южно-Сахалинск в 15:25;

вылет из Южно-Сахалинска в 16:50. Прилёт в Красноярск в 18:15.

Стоимость перелёта в одну сторону — от 3 000 руб., туда-обратно — от 6 000 руб.

В Якутск рейсы будут выполняться с 3 сентября.

По понедельникам, вторникам и субботам:

вылет из Красноярска в 8:55. Прилёт в Якутск в 14:30;

вылет из Якутска в 15:30. Прилёт в Красноярск в 16:55.

Стоимость перелёта в одну сторону — от 2 500 руб., туда-обратно — от 5 000 руб.

Фото: © vk.com/kja.aero