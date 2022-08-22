В Красноярске на проспекте Мира установили большой мультимедийный куб

В центре Красноярска появился большой мультимедийный куб. Как сообщили в мэрии, социальная сеть «ВКонтакте» решила таким оригинальным способом поздравить горожан с Днем российского флага.

Отметим, что объект находится на проспекте мира перед Педагогическим университетом. Каждая грань куба является интерактивной игрой, в которой может попасть любой желающий. Достаточно будет считать телефоном QR-код. За прохождение игры или викторины полагается уникальный цифровой подарок, а также возможность нарисовать динамичный рисунок.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf