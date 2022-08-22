1,5 тысячи рублей штрафа заплатит водитель автобуса в Красноярске за разговоры по телефону за рулем

В Красноярске инспекторы ГИБДД привлекли водителя маршрутного автобуса к ответственности. Автомобилист разговаривал по телефону, находясь за рулем. Отметим, что неравнодушные красноярцы записали на видео, как водитель №90 автобуса разговаривает по мобильнику прямо во время вождения и выложили в социальные сети.

Полицейские оперативно установили личность водителя, которым оказался 54-летний красноярец. Мужчина объяснил, что у него есть гарнитура, однако именно в тот день он забыл ее зарядить и ему пришлось разговаривать по телефону, нарушив тем самым ПДД. В результате водителю грозит административный штраф на сумму в 1,5 тысячи рублей.

Фото: © Никита Алексеев