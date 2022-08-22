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В Красноярске торжественно подняли флаг РФ

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Красноярск
11:47 22 Августа 2022
общество, красноярск, флаг, праздник
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22 августа, в День Государственного флага России, губернатор Красноярского края Александр Усс и ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества старший лейтенант Игорь Балаболенко под звуки гимна подняли флаг РФ на 25-метровом флагштоке кампуса СФУ. В церемонии участие принял почётный караул из курсантов Военного учебного центра-института СФУ.

В Красноярске торжественно подняли флаг РФ

Сегодня в Красноярске и некоторых муниципалитетах волонтёры раздают ленточки с триколором.

В Красноярске торжественно подняли флаг РФ

С 12:00 на Центральной набережной, на площади Мира, в парке им. Горького и в парке им. 400-летия Красноярска, на площади у железнодорожного вокзала волонтёры раздадут более 1 000 таких ленточек.

В Красноярске торжественно подняли флаг РФ

В честь Дня флага на площади перед Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.А. Астафьева (пр. Мира, 83) работает мультимедийный куб. На каждой его стороне изображён государственный флаг России и QR-код, его сканирование запускает различные активности.

В Красноярске торжественно подняли флаг РФ

22 августа в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 главные городские часы исполнят гимн России.

В Красноярске торжественно подняли флаг РФ

На скале «Перья» нацпарка «Столбы» альпинисты муниципальной спортивной школы олимпийского резерва им. В.Г. Путинцева развернут флаг РФ. Кроме этого, флаг развернут на скале «Красный гребень» Торгашинского хребта.

На площади им. Я. Свердлова установят тематическую фотозону.

В 11:00 в сквере Серебряный будет организована выставка мотоциклов. В 12:45 пройдёт митинг. Затем байкеры отправятся в мотопробег по Октябрьскому району, который завершится фотосессией на Николаевской сопке.

В 17:00 на крыльце ДК 1 Мая состоится флешмоб - желающие с флагом в руках выстроятся в виде буквы Z.

В 18:00 на Центральной набережной Красноярский камерный хор исполнит специальную музыкальную программу.

Вантовый и Коммунальный мосты, световой ансамбль Стрелки окрасятся в цвета триколора накануне праздника, вечером 21 августа, и в сам праздник, вечером 22 августа.

Фото: © Вадим Кофман

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