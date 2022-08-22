63-летняя жительница Красноярска перевела аферистам 360 тысяч рублей

В Красноярске благодаря бдительности 26-летнего мужчины, 63-летняя женщина не перевела мошенникам 600 тысяч рублей. Однако пенсионерка уже успела перевести аферистам часть суммы. На минувшей неделе молодой красноярец зашел в один из банков в Центральном районе и обратил внимание на испуганную женщину у банкомата, переводившую денежные средства, при этом разговаривая по мобильному.

Молодой человек спросил у пенсионерки все ли в порядке и женщина рассказала о переводе сбережений на «безопасный счет». Бдительный красноярец понял, что пенсионерка стала жертвой аферистов и вызвал полицейских.

По словам женщины, ей позвонил банковский работник и рассказал о том, что с ее счета якобы происходит несанкционированное снятие средств. Пострадавшая сняла 600 тысяч рублей и успела перевести аферистам 360 тысяч рублей. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости