В Эвенкийском районе горят 348 гектаров леса

На 22 августа в Красноярском крае действуют два лесных пожара в Эвенкийском районе на площади 348 га, сообщается на сайте регионального правительства.

За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали один лесной пожар в Ермаковском районе на площади 0,7 га. 5 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок