Красноярка Анастастия Козырева завоевала серебро на чемпионате России по гребному слалому

Спортсменка из Красноярска Анастасия Козырева принимает участие в XV чемпионате России по гребному слалому. В первый день соревнований, проходящих в Новгородской области, в категории каноэ-одиночка среди женщин красноярка заработала серебряную медаль.

Анастасия Козырева получила четыре штрафа и прошла дистанцию за 111,75 сек. Золотая медаль оказалась у спортсменки из Тюменской области, бронза – у представительницы Санкт-Петербурга. В рамках заключительного дня соревнований атлеты будут бороться за медали в экстремальном спуске на байдарках среди мужчин и женщин, а также в командных гонках.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края