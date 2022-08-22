В Красноярском крае инкассатор присвоил почти миллион рублей на ремонт квартиры и мебель

В Енисейске бывший инкассатор похитил из банкоматов более 900 тысяч рублей и потратил на ремонт квартиры и новую мебель.

С заявлением в полицию обратился руководитель одной из организаций. Он сообщил о пропаже денежных средств из платёжных терминалов Енисейска.

Причастным оказался 41-летний местный житель, который был сотрудником данной фирмы по обслуживанию и инкассации терминалов оплаты. Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, хищением злоумышленник занимался с марта по август 2020 г. Сумма ущерба — более 900 тыс. руб. Украденное мужчина потратил на ремонт своей квартиры и новую мебель.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Суд вынес приговор — 1 года условно-испытательного срока с возмещением ущерба.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко