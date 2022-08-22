В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 815 человек

Подтверждённых диагнозов на 21 августа — 815. За всё время пандемии в регионе выявлено 376 736 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

За сутки от коронавируса умер 1 человек. Всего же с начала пандемии – 10 931.

Госпитализировано за сутки — 17, вылечились 272 человека за сутки.

Напомним, в Омске выявили первые случаи заражения «кентавром». Андрей Навроцкий, главный внештатный специалист Омской области по инфекционным заболеваниям, рассказал, что у этого штамма особых отличий нет. Он также подчеркнул, что эпидемиологи предупреждают, что «кентавр» будет распространяться.

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