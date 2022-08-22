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Многодетные семьи из Красноярского края получают компенсацию за проезд школьников в общественном транспорте

Главная Общество
Красноярск
11:35 22 Августа 2022
транспорт, общественное, автобус, правительство, в красноярском крае
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В Красноярском крае для многодетных семей, а также семей, в которых оба родители являются инвалидами будут компенсировать расходы на получение и пополнение социальной карты для проезда детей школьного возраста.

По словам министра соцполитики Красноярского края Ирины Пастуховой, компенсировать будут затраты на оплату базовых поездок. Предоставляемая социальная помощь является инициативой края, которая является частью реализации нацпроекта «Демография». Со старта этого года за компенсацией обратились родители свыше 4-х тысяч школьников. Общая сумма выплат – более двух миллионов рублей.  

Отметим, что для школьников число льготных поездок в общественном транспорте каждый месяц по социальной карте составляет 40 раз. Ежемесячная сумма для пополнения в этом году – 187 рублей, стоимость дополнительных 10, 14 и 24 поездок для жителей региона (за исключением Норильска) – 130, 182 и 312 рублей.

Среди преимуществ проезда по соцкарте является то, что вместо 1280 рублей родителям предстоит заплатить всего лишь 187 рублей, а также то, что эти деньги вернут семье.

Ирина Пастухова отмечает, что крайне важно в преддверии нового учебного года еще раз напомнить многодетным семьям о мере соцподдержки. Детей ждут уроки в школах, занятия в кружках и спортивных секциях, поэтому экономия семейного бюджета на поездках в общественном транспорте довольно-таки существенна.

Для оформления единой социальной карты на ребенка-школьника можно подать заявление через «Госуслуги» или лично через МФЦ, а также территориальные отделения соцзащиты по месту жительства. Семье предстоит предоставить следующие документы: паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, справку из общеобразовательного учреждения, документы, которые подтвердят факт оплаты.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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