Один человек погиб при возгорании садового дома в Березовском районе

В Красноярском крае в Березовском районе на пожаре погиб человек. Все произошло в воскресенье, 21 августа, в СНТ «Енисейские зори». Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в утренние часы спасателям была передана информация о пожаре на втором этаже садового дома. Приехав на место инцидента, пожарные обнаружили, что огонь повредил кровлю и второй этаж дома на площади 50 квадратных метров.

На протяжении 1,5 часов специалисты тушили пожар, не допустив распространения огня на соседние постройки. Однако в результате возгорания погиб человек.

Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печей.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости