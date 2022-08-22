В Красноярском крае будут расширены сети исправительных центров

В этом году запланировано открытие участков, функционирующих как исправительные центры, на Красноярском заводе железобетонных изделий № 1, Дивногорском заводе полимерных изделий, ООО «Синергия», сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Андрей Лихтин, врио начальника ГУФСИН полковник внутренней службы провёл рабочую встречу с представителями бизнес-сообществ, на предприятиях которых в этом году запланировано введение дополнительных мест для отбывания наказания в виде принудительных работ.

Было принято решение разработать дополнительные мероприятия, направленные на информирование бизнес-сообществ о перспективах взаимовыгодного сотрудничества с ГУФСИН в части расширения сети исправительных центров на имущественной базе предприятий.

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