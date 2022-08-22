16-летний юноша из детского дома пропал в Лесосибирске

В Красноярском крае волонтеры вместе с сотрудниками правоохранительных органов разыскивают 16-летнего юношу из Лесосибирска. Подросток ушел в прошлую субботу около 23 часов из «Лесосибирского детского дома имени Ф. Э. Дзержинского». Предполагается, что несовершеннолетний может быть в Сосновоборске или поселке Березовка.

Его рост порядка 1 м 60 см, худощавое телосложение, глаза карего цвета и темные короткие волосы. На нем была синяя футболка с принтом «Terrex», клетчатые шорты и кроссовки черного цвета.

При обнаружении подростка звонить по номерам – 112, 8 (39145) 5-14-20 или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk