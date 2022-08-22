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Хлебопекарным предприятиям Красноярского края выделили 28 миллионов рублей для сдерживания цен на хлеб

Главная Общество
Красноярск
12:25 22 Августа 2022
продукты, в красноярском крае, красноярск, общество
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Хлебопекарным предприятиям региона возместили около 28 млн рублей на производство и сбыт хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения. Поддержку получили 39 товаропроизводителей, зафиксировавшие стоимость своей продукции, сообщает пресс-служба министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

— Для сдерживания и стабилизации отпускных цен на хлеб, региональным предприятиям возмещают 5 тыс. рублей за тонну произведенного и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий. В большинстве регионов России компенсация — 2,5 тыс. рублей. Всего на поддержку красноярских хлебопеков выделено 108 млн рублей. Из них 54 млн — краевые средства, предусмотренные по поручению губернатора Александра Усса, — рассказал заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Отметим, что до 28 августа в Минсельхозе края проходит дополнительный отбор на субсидию. Предприятия, прошедшие отбор и зафиксировавшие стоимость хлебобулочной продукции, могут рассчитывать на компенсацию ежемесячно до конца года.

Напомним, хлебобулочные изделия на территории региона производят 300 предприятий. В 2021 году в регионе произведено 80,2 тысяч тонн хлеба. За первые два месяца 2022 года – 12 тыс. тонн.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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