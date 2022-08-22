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По цифровому маршруту: «Ростелеком» организовал пресс-тур по объектам связи для красноярских журналистов

Главная Общество
Красноярск
09:58 22 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, тур, связь
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Компания «Ростелеком» провела день открытых дверей для красноярских журналистов и блогеров. Представители медиасферы за один день побывали сразу на нескольких объектах связи, пообщались со специалистами, узнали, как интернет и цифровые сервисы приходят в дома абонентов, и как оптика меняет жизнь людей в глубинке.

По цифровому маршруту: «Ростелеком» организовал пресс-тур по объектам связи для красноярских журналистов

Путешествие по «цифровому маршруту» началось в Красноярске, продолжилось в Ачинске, затем в Шарыпове и завершилось в селе Парная, которое расположено в 330 километрах от столицы Красноярского края. Во время пресс-тура участникам рассказали о развитии технологий связи, показали автозалы и оборудование провайдера, познакомили с реализованными инфраструктурными проектами.

По цифровому маршруту: «Ростелеком» организовал пресс-тур по объектам связи для красноярских журналистов

Одним из первых остановочных пунктов стала автозаправочная станция «Красноярскнефтепродукта»: журналисты увидели, насколько для клиентов и сотрудников АЗС повысился уровень сервиса и комфорта с приходом новых цифровых технологий. В Ачинске специалисты «Ростелекома» представили проекты по модернизации самих объектов связи, в частности, говорили о переходе с меди на оптику, расширении пропускной способности сетей. В Шарыпове журналисты погрузились в вопросы обслуживания абонентов, узнали про специфику единого номера техподдержки и удобство личного кабинета. Пообщаться с руководством Шарыповского муниципального округа и местными жителями, задать вопросы о качестве услуг провайдера можно было в селе Парная.

«Оптическая сеть “Ростелекома” зашла в Парную три года назад, до этого в селе не было проводного интернета. Первым делом подключили социально значимые объекты — школу, фельдшерский пункт, администрацию, затем оптику стали заводить в частные дома. Сейчас многие пользуются и высокоскоростным интернетом, и интерактивным телевидением. Видеонаблюдение очень востребовано. В основном сельчане устанавливают камеры на подворьях — так удобно держать на контроле дом, технику, постройки», — рассказал Андрей Малышев, руководитель Парнинского территориального подразделения.

«Мы ежедневно пользуемся высокоскоростным интернетом, разными цифровыми решениями — это стало привычным для нас. Но далеко не каждый пользователь понимает, как работают цифровые технологии, как интернет “добирается” до малых сел и деревень, кто обеспечивает надежную связь, помогает абонентам. Убежден, что журналистам полезно все это знать, чтобы грамотно доносить информацию до своей аудитории, а мы с этой целью готовы проводить дни открытых дверей регулярно», — подчеркнул Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

 

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Фото: © «Ростелеком»
По материалам «Ростелекома»

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