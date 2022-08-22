Хоккеисты «Енисея» обыграли в Красноярске «Сибсельмаш» в Кубке России по бенди

В Красноярске в воскресенье, 21 августа, состоялся I этап Кубка России по бенди. Хоккеисты «Енисея» на своем льду принимали «Сибсельмаш» из Новосибирска. Встреча завершилась победой красноярцев со счетом 9:4.

За «Енисей» по два гола в ворота новосибирцев забили Игорь Середкин и Дмитрий Барбаков. Еще по одному мячу забросили Марат Шарипов, Илья Лопатин, Сергей Ломанов, Николай Коньков и Кирилл Коломейцев.

Заключительная встреча I этапа Кубка России для «Енисей» состоится уже сегодня, 22 августа, в Красноярске. Красноярцам предстоит сыграть против «Уральского трубника». Начало поединка в 19:00.

Фото: © vk.com/hcenisey1934