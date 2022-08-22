Подозреваемого в нападении на двух жительниц Норильска задержали полицейские

В Красноярском крае в Норильске сотрудниками полиции был задержан 23-летний мужчина, которого подозревают в покушении на изнасилование двух местных жительниц. Ранее в субботу, 20 августа, в правоохранительные органы была передана информация о причинении телесных повреждений двум женщинам.

По официальной информации, подозреваемый является жителем другого региона России. В Норильск он приехал в качестве студента для прохождения производственной практики в одном из учреждений. Злоумышленник уже признался в содеянном и сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.