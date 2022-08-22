В красноярской больнице № 20 откроют мемориальную доску погибшему от коронавируса хирургу

25 августа в 11:00 в торакальном хирургическом отделении КМКБ № 20 имени И.С. Берзона состоится открытие мемориальной доски Валерию Большакову (18.03.1953 — 20.08.2021). Это талантливый хирург с 40-летним стажем, отличник здравоохранения, ветеран труда и заслуженный врач РФ. Валерий Николаевич 35 лет руководил торакальным хирургическим отделением 20-й больницы. Он очень многое сделал для развития торакальной хирургии в Красноярском крае, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Во время пандемии заслуженный врач продолжал оказывать неотложную хирургическую помощь, в том числе пациентам с новой короновирусной инфекцией. Валерий Николаевич был инфицирован, долго боролся с болезнью, но так и не смог её победить.

Фото: © Андрея Зимы