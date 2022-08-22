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Бывший красноярский чиновник Алексей Аксютенко планирует стать кандидатом на пост мэра

Главная Общество
Красноярск
09:00 22 Августа 2022
общество, красноярск, мэр, выборы
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Алексей Аксютенко, бывший чиновник администрации города Красноярска планирует избираться на пост мэра, пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на личный Telegram-канал Аксютенко.

Отметим, что он работал в администрации с 1999 по 2018 год. После отставки несколько месяцев был должности заммэра Ярославля. Сейчас Аксютенко готовит документы на конкурс.

Согласно постановлению Красноярского городского совета, участвовать в конкурсе может гражданин Российской Федерации, который достиг 21-летнего возраста, а также не имеющий ограничений для участия в выборах согласно ФЗ № 67.

Также претенденту на пост градоначальника предстоит сдать документы, включая данные о доходах и имуществе, программу о своей деятельности на посту мэра, программу социального и экономического развития Красноярска на ближайшие пять лет. Отметим, что оценивать кандидатов будет комиссия.

Фото: © Telegram-канал Алексея Аксютенко

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