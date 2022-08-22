В Красноярске рабочая неделя будет дождливой

В Красноярске новая рабочая неделя будет такой же осенней и пасмурной как прошедшая.

Синоптики GISMETEO спрогнозировали, что в первый рабочий день температура воздуха будет около 14 градусов, также будет идти дождь. Во вторник температура поднимется до +17 градусов. В среду погода будет такой же как в понедельник: +14 градусов и дождь. В четверг красноярцы смогут насладиться теплом, потому что максимальная температура воздуха поднимется до +19, но местами будет дождь, такая же ситуация повторится и в пятницу.

Ночами на этой неделе температура не будет подниматься выше 11 градусов.

Фото: © Никита Алексеев