Красноярец несколько раз обокрал собственную мать

Красноярца подозревают в краже технике у собственной матери.

По данным сотрудников правоохранительных органов к ним в отдел обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала, что у нее из квартиры начала пропадать бытовая техника. Полицейские выяснили, что в квартиру потерпевшей попасть мог только ее сын.

Сотрудники полиции провели расследование и задержали мужчину. Злоумышленник признался, что забирал технику, когда матери не было дома, и сдавал ее в ломбард.

Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости