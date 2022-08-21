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Красноярец несколько раз обокрал собственную мать

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Красноярск
20:00 21 Августа 2022
общество, кража, суд
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Красноярца подозревают в краже технике у собственной матери. 

По данным сотрудников правоохранительных органов к ним в отдел обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала, что у нее из квартиры начала пропадать бытовая техника. Полицейские выяснили, что в квартиру потерпевшей попасть мог только ее сын.

Сотрудники полиции провели расследование и задержали мужчину. Злоумышленник признался, что забирал технику, когда матери не было дома, и сдавал ее в ломбард. 

Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы. 

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

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