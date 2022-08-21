Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

В одном из магазинов Лесосибирска продавец отказался обслуживать покупательниц, на которых были надеты медицинские маски.

Девушка, которая пришла в его магазин рассказала, что продавец начал расспрашивать их о том, почему они в масках, а также сделал предположение, что они больны. Мужчина также сказал клиенткам, что сотрудники Роспотребнадзора отметили, что если человек в маске, то он должен показать справку из больницы, а если в маске и такой справке нет, то покупатели должны уйти.

Дмитрий Горяев, глава краевого Роспотребнадзора, сообщил, что таких распоряжений не было. Он также не согласился с поведением жителя Лесосибирска, а покупательниц похвалил.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын