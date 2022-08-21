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Продавец из Лесосибирска отказался обслуживать покупателей в масках

Главная Общество
Красноярск
17:00 21 Августа 2022
общество, здоровье, вирус
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В одном из магазинов Лесосибирска продавец отказался обслуживать покупательниц, на которых были надеты медицинские маски.

Девушка, которая пришла в его магазин рассказала, что продавец начал расспрашивать их о том, почему они в масках, а также сделал предположение, что они больны. Мужчина также сказал клиенткам, что сотрудники Роспотребнадзора отметили, что если человек в маске, то он должен показать справку из больницы, а если в маске и такой справке нет, то покупатели должны уйти. 

Дмитрий Горяев, глава краевого Роспотребнадзора, сообщил, что таких распоряжений не было. Он также не согласился с поведением жителя Лесосибирска, а покупательниц похвалил. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

 

 

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