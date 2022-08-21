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В Красноярском крае произошло смертельное ДТП

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Красноярск
15:40 21 Августа 2022
происшествия, дтп, смерть, полиция
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В одном из районов Красноярска, в субботу, произошла смертельная авария, об этом сотрудники ГИБДД сообщили "КП-Красноярск".

По данным правоохранительных органов водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Hyundai Tucson. В результате аварии 32-летний водитель Лады умер на месте из-за полученных травм. 

В ДТП пострадали также пассажиры Hyundai: 21-летняя девушка, 27-летний парень и 2-летний ребенок. Все трое не были пристегнуты. Водитель не пострадал. 

На данный момент сотрудники полиции выясняют причины происшествия.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

 

 

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