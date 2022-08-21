21 августа
Красноярск
погода +17 °C
59.13
 
€ 59.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Минусинске подвели итоги конкурса "Минусинский помидор"

Главная Общество
Красноярск
14:00 21 Августа 2022
овощи, победа, общество, приз
версия для печати Ico_print

В Минусинске завершился конкурс "Минусинский помидор", где люди представили свои томаты, которые весят более килограмма. 

Победителем конкурса стала жительница Минусинска Марина Гольцова. Женщине удалось вырастить помидор весом почти 2 килограмма. В качестве награды победительница получила автомобиль Lada Granta.

Отметим, что этот фестиваль впервые прошел в Минусинске в 2004 году. Однако самый тяжелый помидор был представлен в 2011 году. Вес самого крупного овоща составил более 2 килограммов. С тех пор никому не удалось побить рекорд.

Фото: © пресс-служба Администрации Минусинка

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярец прятал наркотики в морозильной камере

Красноярец прятал наркотики в морозильной камере

21 Августа 2022 г.
Теперь он предстанет перед судом
Новости Красноярска: Пенсионер из Красноярска помог полиции поймать мошенников

Пенсионер из Красноярска помог полиции поймать мошенников

21 Августа 2022 г.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске сгорел автомобиль «ГАЗель»

В Красноярске сгорел автомобиль «ГАЗель»

20 Августа 2022 г.
Причина пожара выясняется
Новости Красноярска: В Шушенском районе 17-летний мотоциклист сбил ребёнка

В Шушенском районе 17-летний мотоциклист сбил ребёнка

20 Августа 2022 г.
Школьницу с тяжёлыми травмам госпитализировали
Новости Красноярска: Опубликована программа празднования Дня флага в Красноярске

Опубликована программа празднования Дня флага в Красноярске

20 Августа 2022 г.
22 августа в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 главные городские часы исполнят гимн
Новости Красноярска: В Красноярске скорая помощь отказалась забирать выпавшую из окна 81-летнюю пенсионерку

В Красноярске скорая помощь отказалась забирать выпавшую из окна 81-летнюю пенсионерку

20 Августа 2022 г.
У женщины выявлен перелом пяток и двенадцатого позвонка грудного отдела
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

18 Августа 2022 г.
Сейчас ребенок в безопасности и с родителями
Новости Красноярска: В Омске катание на электросамокате закончилось открытой черепно-мозговой травмой

В Омске катание на электросамокате закончилось открытой черепно-мозговой травмой

17 Августа 2022 г.
Помимо этого у мужчины также диагностировали множественные травмы
Новости Красноярска: Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

19 Августа 2022 г.
Его застрелили специалисты Охотнадзора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru