В Минусинске подвели итоги конкурса "Минусинский помидор"

В Минусинске завершился конкурс "Минусинский помидор", где люди представили свои томаты, которые весят более килограмма.

Победителем конкурса стала жительница Минусинска Марина Гольцова. Женщине удалось вырастить помидор весом почти 2 килограмма. В качестве награды победительница получила автомобиль Lada Granta.

Отметим, что этот фестиваль впервые прошел в Минусинске в 2004 году. Однако самый тяжелый помидор был представлен в 2011 году. Вес самого крупного овоща составил более 2 килограммов. С тех пор никому не удалось побить рекорд.

Фото: © пресс-служба Администрации Минусинка