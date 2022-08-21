Красноярец прятал наркотики в морозильной камере

Сотрудникам правоохранительных органов удалось завершить расследование уголовного дела, в отношении местного жителя, который хранил наркотики и собирался их сбыть.

По данным следователей был задержан житель Красноярска, у которого при обыске в морозильной камере был найден пакет, в котором хранились куски вещества темного цвета. Пакет был изъят и отдан на анализ в лабораторию. Эксперты установили, что содержимым является наркотическое вещество гашиш, вес которого составил 15,73 грамма.

Злоумышленник рассказал, что хранил у себя наркотики для того, чтобы в будущем их продать.

На мужчину было заведено уголовное дело по статье «Покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам".

Задержанному грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости