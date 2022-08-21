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Пенсионер из Красноярска помог полиции поймать мошенников

Главная Общество
Красноярск
09:40 21 Августа 2022
общество, мошенники, полиция, пенсионеры
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Пожилой мужчина помог полиции Красноярска поймать мошенников благодаря своей бдительности.

Мужчина обратился в дежурную часть полиции и рассказал, что его пытаются обмануть. Как выяснили сотрудники полиции, мужчине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Он рассказал пенсионеру, что его сын стал виновником аварии, и для того чтобы решить это дело нужно передать крупную сумму денег. Мужчина сразу же понял, что разговаривает с мошенниками, так как его сын не имеет водительских прав. 

Чтобы вывести злоумышленников на чистую воду пенсионер продолжил с ними общение и согласился передать им деньги. Положив трубку бдительный красноярец сразу же позвонил в полицию. Когда к мужчине приехал курьер за деньгам дверь ему открыли сотрудники правоохранительных органов.

Нарушителей правопорядка задержали, а также на них завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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