Пенсионер из Красноярска помог полиции поймать мошенников

Пожилой мужчина помог полиции Красноярска поймать мошенников благодаря своей бдительности.

Мужчина обратился в дежурную часть полиции и рассказал, что его пытаются обмануть. Как выяснили сотрудники полиции, мужчине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов. Он рассказал пенсионеру, что его сын стал виновником аварии, и для того чтобы решить это дело нужно передать крупную сумму денег. Мужчина сразу же понял, что разговаривает с мошенниками, так как его сын не имеет водительских прав.

Чтобы вывести злоумышленников на чистую воду пенсионер продолжил с ними общение и согласился передать им деньги. Положив трубку бдительный красноярец сразу же позвонил в полицию. Когда к мужчине приехал курьер за деньгам дверь ему открыли сотрудники правоохранительных органов.

Нарушителей правопорядка задержали, а также на них завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости