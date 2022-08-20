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В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины

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Красноярск
11:13 20 Августа 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, дтп
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В Красноярском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и двое пострадали.

Вечером 19 августа на автодороге Р-257 водитель 1979 года рождения на грузовике HYUNDAI ехал со стороны п. Шушенское в сторону г. Минусинска и перевернулся на дороге.

В результате чего, двигавшаяся в противоположную сторону легковушка Hyundai Sonata столкнулась с грузовым автомобилем.

Водителя легкового автомобиля 1980 года рождения и 12-летнего ребёнка с травмами госпитализировали. Женщины 1965 года рождения и 1990 г.р., скончались в больнице.

Водитель находился в состоянии алкольного опьянения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Красноярского края 

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