В Шушенском районе 17-летний мотоциклист сбил ребёнка

18 августа в с. Сизая 11-летняя девочка играла на обочине недалеко от дома. В этот момент по ул. Ленина в сторону ул. Песочная ехал 17- летний мотоциклист на RACER. Ребёнок решил перейти улицу и выбежал на дорогу. Водитель, не имеющий навыков вождения, среагировать не успел и сбил девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.\

Школьницу с тяжёлыми травмам госпитализировали.

Полицейские установили, что мотоцикл юноше передал отец, при этом ранее на нём никто не ездил, в ГИБДД транспорт не зарегистрирован. Водительского удостоверения у парня никогда не было.

В отношении молодого человека составлен ряд административных материалов.

В отношении отца сотрудником ПДН составлен протокол по ч. 1 ст. 5. 35 КоАП РФ и административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.

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