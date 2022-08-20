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Опубликована программа празднования Дня флага в Красноярске

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Красноярск
13:55 20 Августа 2022
общество, красноярск, праздник, программа
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20, 21 и 22 августа в честь Дня флага на площади перед Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.А. Астафьева (пр. Мира, 83) будет работать мультимедийный куб. На каждой его стороне будет изображён государственный флаг России и QR-код, его сканирование будет запускать различные активности. Также горожан ждут патриотическая викторина и интерактивная игра.

22 июня в День флага в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 главные городские часы исполнят гимн России.

С 12:00 на Центральной набережной и на площади Мира волонтёры раздадут более 1 000 ленточек с триколором.

На скале «Перья» нацпарка «Столбы» альпинисты муниципальной спортивной школы олимпийского резерва им. В.Г. Путинцева развернут флаг РФ. Кроме этого, флаг развернут на скале «Красный гребень» Торгашинского хребта.

На площади им. Я. Свердлова установят тематическую фотозону.

В 11:00 в сквере Серебряный будет организована выставка мотоциклов. В 12:45 пройдёт митинг. Затем байкеры отправятся в мотопробег по Октябрьскому району, который завершится фотосессией на Николаевской сопке.

В 17:00 на крыльце ДК 1 Мая состоится флешмоб - желающие с флагом в руках выстроятся в виде буквы Z.

В 18:00 на Центральной набережной Красноярский камерный хор исполнит специальную музыкальную программу.

Вантовый и Коммунальный мосты, световой ансамбль Стрелки окрасятся в цвета триколора накануне праздника, вечером 21 августа, и в сам праздник, вечером 22 августа.

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев 

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