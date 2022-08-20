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В Красноярске скорая помощь отказалась забирать выпавшую из окна 81-летнюю пенсионерку

Главная Общество
Красноярск
11:30 20 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, медицина
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17 августа в 07:00 на пр. Им. газеты Красноярский рабочий из окна второго этажа выпала 81-летняя пенсионерка.

Скорую помощь вызвала соседка, увидевшая, что на земле лежит бабушка. Это не первый случай, но ранее подобное удалось пресечь, сообщает «ТВК Красноярск».

Дочь пенсионерки и мужчина, который проходил мимо, занесли женщину в дом. Через какое-то время приехала скорая помощи и полицейские. Медицинские работники сказали, что переломов и ушибов нет. Внучка пенсионерки рассказала, что позже приехала ещё одна машина скорой. В пресс-службе «скорой» «ТВК Красноярск» сказали, что это была психиатрическая бригада. Они не обнаружили у пенсионерки переломы, а лишь предложили дать обезболивающий препарат.

— Я зашла к бабушке, и она сказала мне, что сломала обе пятки и у неё горит позвоночник, медики же проигнорировали её жалобы и уехали. Я позвонила сестре и рассказала ей о том, что произошло, она посоветовала вызвать скорую и привезти бабушку в больницу, в которой работает сестра. Скорая приехала через 30 минут. Сотрудники поставили ей укол обезболивающего, капельницу и увезли в больницу. По приезду, ей сделали КТ, в результате был выявлен перелом пяток и двенадцатого позвонка грудного отдела. Бабушка в реанимации, – рассказала «ТВК Красноярск» внучка пострадавшей.

Внучка отметила, что её бабушка переболела коронавирусом, после чего ей поставили диагноз деменция. Женщина состояла на учёте в психоневрологическом диспансере.

В пресс-службе скорой помощи сообщили, что к ним уже поступило обращение от родственников пациентки. Проводится служебное расследование.

В полиции также подтвердили, что сотрудники выезжали по данному адресу, в случившемся не нашли состава преступления. 

 Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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