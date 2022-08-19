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Лифты красноярского предприятия пользуются спросом по всей России

Главная Общество
Красноярск
19:45 19 Августа 2022
завод, предприятие, производство, в красноярске, министр, правительство
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В Красноярске предприятие «Еонесси» наращивает производство лифтов. Если по итогам минувшего года предприятием было выпущено 552 лифта, то за первые шесть месяцев этого года – 326 единиц лифтового оборудования. Более того, как сообщили министру промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александру Ананьеву на самом предприятии, оно уже загружено заказами до конца этого года и принимает заявки на февраль.

Как рассказал директор завода «Еонесси» Валерий Колупаев, на предприятии производят пассажирские, малогрузовые, больничные лифты и подъемники для инвалидов. Произведенное в Красноярске оборудование поставляют в различные субъекты России, включая Дальний Восток, Урал, Иркутскую область, Бурятию и европейскую часть страны. Также лифты устанавливают в многоквартирных домах и в Красноярске. Уровень локализации производства на предприятия по грузовым подъемникам находится на уровне 75-85%, по пассажирским – от 55 до 60%.

Лифты красноярского предприятия пользуются спросом по всей России

В год завод способен производить до 500 единиц лифтового оборудования. Однако в ближайшие годы предприятие хочет увеличить данный показатель до 750 единиц. Для реализации намеченных целей была подана заявка на получение льготного кредитования в региональный Фонд развития промышленности. 
По словам руководителя «Еонесси» Валерия Колупаева, благодаря Фонду предприятие ставит перед собой несколько задач: запуск второй линии производства лифтов, что позволит застраховать предприятие от поломок и неисправностей оборудования в случае выхода из строя основной линии; обновление станочного парка; обеспечение роста объемов производимой продукции с 12% до 20% в год. 

Лифты красноярского предприятия пользуются спросом по всей России

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев, в свою очередь заявил, что от завода «Еонесси» поступила заявка на льготное финансирование в рамках программы «Проекты развития». Благодаря участию в ней запланирована покупка современного технологического оборудования, создание дополнительных мест для сотрудников, увеличение объемов производства. Для реализации перечисленных мероприятий потребуется 41 млн рублей. При этом планируется, что Фонд развития промышленности выделит 28,7 млн рублей. На данный момент заявка прошла экспресс-оценку. Предприятие готовит необходимый пакет документов для прохождения комплексной экспертизы проекта. 

Добавим, что Фонд с капитализацией в 1 миллиард рублей создали в текущем году по инициативе главы региона Александра Усса. Фондом предоставляются льготные займы от пяти до 100 млн рублей сроком до 5 лет. Процентная ставка составляет от 1% до 5% годовых. Фонд разработал программы по нескольким направлениям: «Развитие», «Производительность», «Комплектующие», «Лесопереработка».

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

 

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