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47-летняя жительница Красноярского края погибла под грузовым поездом

Главная Общество
Красноярск
18:08 19 Августа 2022
в красноярском крае, погиб, поезд, железные дороги
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В Красноярском крае в четверг вечером, 18 августа, под грузовым поездом погибла 47-летняя женщина. Об этом заявили в Восточном МСУТ СК России. В пресс-службе КрасЖД корреспонденту Sibnovosti сообщили, что трагедия произошла на ж/д станции Солянка из-за несоблюдения правил перехода через железнодорожные пути. 

«Женщина выскочила перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния трагедии избежать не удалось», - сказала пресс-секретарь КрасЖД Ольга Гацко.

В связи со случившимся жителей Красноярского края при нахождении на объектах железнодорожного транспорта призывают соблюдать правила безопасности и переходить ж/д только в оборудованных для этого местах.

Фото: ©  Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

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