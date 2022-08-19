Эксперты назвали причину провала грузовика под асфальт на Калинина

Накануне в Красноярске на Калинина, 47 «А» во время ремонтных работ междворового проезда под землю провалился грузовик. Как объяснили в мэрии, комиссией было установлено, что под проездом протекает ручей.

Во время строительства микрорайона специалисты завели ручей в коллектор, над которым уложена плита перекрытия. В ходе работ груженный грузовой автомобиль наехал на плиту, которая не была рассчитана на такую нагрузку и она сломалась.

Ошибку застройщика предстоит исправлять за счет средств из резервного фонда Красноярска. Плита будет заменена на более прочную.

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