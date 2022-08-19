Один человек погиб при столкновении «Рено» с двумя «Фордами» на Семафорной в Красноярске

В Красноярске в пятницу, 19 августа, на Семафорной произошла авария, в которой погиб человек. Еще двоих с травмами доставили в больницу. Как пишет «АиФ Красноярск» со ссылкой на ГИБДД, все произошло на улице Семафорной, 395. Предварительно установлено, что водитель Renault ехал по Семафорной и допустил выезд на встречку, где врезался с двумя автомобилями Ford.

От удара погиб пассажир Renault, а водитель и еще один пассажир получили травмы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД для выяснения всех деталей случившегося.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости